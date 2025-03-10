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Общество

Рабочая провалилась в кучу мусора на полигоне и погибла

12:51 10.03.2025

На мусоросортировочном заводе компании «Экополис» в Орле умерла 50-летняя сортировщица. Женщина провалилась в кучу с мусором и пролежала там пять часов, сообщило издание «Истоки» со ссылкой на Следственный комитет и общественников.

Инцидент произошел 20 февраля. По данным издания, одна из женщин-сортировщиц провалилась в кучу отходов на улице, что, судя по всему, никто не заметил. После этого на женщину случайно насыпали дополнительный мусор.

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Рабочие пытались найти ее своими силами, разбирая мусор погрузчиками, утверждают журналисты. По их словам, спасателей на место не вызывали и женщину смогли найти только через пять часов — к тому моменту она уже была мертва. Отмечается, что скорая помощь и следователи прибыли к месту происшествия только под вечер.

В Следственном комитете подтвердили информацию о случившемся, в настоящее время ведется доследственная проверка. Сообщается, что на теле женщины не обнаружили явные телесные повреждения. Есть версия о том, что у нее были проблемы с сердцем, однако точную причину смерти пока не установили, утверждают журналисты.

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Издание «7х7» пишет, что мусоросортировочный полигон и завод «Экополис» запустили в Орле в январе 2024 года, чем были недовольны местные жители. Они заявляли, что им обещали привозить на завод только отсортированные отходы, однако на самом деле мусор выгружается без предварительной сортировки. Сообщалось, что на полигон будет вывозиться до 160 тысяч тонн мусора в год. 

«У нас рядом уже есть старая свалка еще с советских времен. Мы знаем, что такое жить, когда не можешь дышать от гари. Свалка горела несколько лет, задыхался весь город, слава богу ее удалось потушить, а теперь мы снова под угрозой новой свалки», — рассказывали жители.

Они были обеспокоены, что свалка быстро заполнится, начнет расползаться и загрязнит окрестности. По словам местных жителей, завод хотели запустить еще в 2020 году, но его открытие перенесли из-за недовольства людей.

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