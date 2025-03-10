Названо число россиян с проблемами в семейной жизни

В России 83% граждан сталкиваются с различными проблемами в семейной жизни, при этом 86% из них заявили, что никогда не посещали семейного психолога. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ, проведенное совместно с компанией «Ингосстрах» и сетью клиник «Будь Здоров».

Основными проблемами в семейной жизни россияне назвали недопонимание (32%), финансовый стресс (27%), вредные привычки и зависимости (23%), разные взгляды на воспитание детей (20%), а также отсутствие поддержки со стороны партнера (25%).

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Согласно опросу, не сталкиваются с проблемами в отношениях 17% россиян. Чаще всего об их отсутствии заявляли мужчины — 21% против 12% женщин. Среди проблем, которые в равной степени назвали и мужчины, и женщины значатся проблемы в интимной жизни, разные взгляды на воспитание детей, конфликты на почве финансов, вмешательство других членов семьи в отношения, а также «остывание» чувств.

Исследователи выяснили, что россияне, состоящие в браке, не привыкли посещать семейного психолога. Для решения проблем в отношениях к специалисту больше одного раза обращались лишь 9% респондентов, и лишь 3% делают это регулярно. Чаще такой опыт встречается у россиян в возрасте 30-44 лет, с самым высоким уровнем дохода и имеющих несовершеннолетних детей.

По данным исследования, почти каждый четвертый россиянин, состоящий в браке (23%), никогда не обращался к семейному психологу, но хотел бы. Чаще такое желание выражают женщины, молодые люди 18–29 лет, обладатели высшего образования, родители несовершеннолетних детей, а также те, кто недоволен отношениями с супругом или супругой.

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Эксперты также назвали основные причины, по которым россияне не обращаются к семейному психологу: считают, что могут справиться сами и не видят в этом необходимости (38%), слишком высокая стоимость консультаций (27%), не знают, как найти хорошего специалиста (18%), отсутствие поддержки партнера (16%).

В ходе опроса аналитики составили типичный портрет состоящего в браке россиянина, не посещающего семейного психолога и не видящего в этом необходимости — это мужчина старше 60 лет, который не имеет высшего образования, был женат более двух раз, проживает с нынешней супругой более 10 лет и доволен отношениями с ней.