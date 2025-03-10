Российские силовики столкнулись с проблемами при взломе смартфонов

После начала войны в Украине российские силовые структуры столкнулись с проблемой дефицита оборудования и программных продуктов для взлома смартфонов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, сложившаяся ситуация может негативно влиять на скорость и качество расследований. Собеседники издания отметили, что проблема с дефицитом оборудования для взлома смартфонов у российских силовиков существовала и до начала войны в Украине, однако после введения западных санкций она значительно обострилась.

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По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, в 2022 году из России ушли сразу несколько зарубежных производителей спецоборудования, в частности, израильская компания Cellebrite, швейцарская MSAB и американская Magnet. В мае 2022 года работу на российском рынке также прекратила компания BelkaSoft, которая разрабатывала и поставляла российским силовикам программы для цифровой криминалистики. Тогда же страну покинул глава компании Юрий Губанов.

Теперь, по словам Бедерова, в распоряжении российских полицейских остались лишь продукция отечественных компаний «Мобильный криминалист» и Elcomsoft, а также китайского производителя Forensic MagiCube.

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Как рассказал гендиректор Elcomsoft Владимир Каталов, российские силовые структуры, в том числе МВД, Следственный комитет, ФСБ и прокуратура, используют специализированный софт для извлечения данных из электронных устройств в рамках расследования уголовных дел.

«Современные смартфоны хранят широкий спектр данных, которые представляют собой фактически всю жизнь пользователя. Информация, получаемая из устройств, включает геолокацию, переписки в мессенджерах, обмен данными и интернет-активность. В современных расследованиях крайне редко встречаются дела, которые не требуют анализа цифровых устройств, исключение составляют незначительные правонарушения», — отметил Каталов.

Он подчеркнул, что данные смартфонов зачастую необходимы даже при расследовании обычных ДТП. Например, с помощью спецпрограмм можно определить, говорил человек по телефону в момент аварии или использовал громкую связь через Bluetooth.