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Общество

Матерей погибших военных отправили на реабилитацию в монастырь

15:45 10.03.2025

В Удмуртии шестерых матерей военных, погибших на войне в Украине, отправили в Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь на реабилитацию. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр Ижевска Дмитрий Чистяков. 

По его словам, женщины прошли трехнедельный курс реабилитации, который завершился 8 марта. Чистяков утверждает, что именно специалисты рекомендовали отправить женщин подальше от «городской суеты».

«Большинство женщин тяжело переносят утрату родного человека. И здесь необходима помощь профессионалов. Впервые в нашем регионе работала группа кризисных психологов во главе с экспертом федерального уровня, моим хорошим другом Михаилом Хасьминским», — написал Чистяков. По данным «Коммерсанта», Хасьминский, о котором пишет мэр, является православным психологом.

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Мэр заявил, что поздравил матерей погибших военнослужащих с 8 Марта и понадеялся, что работа с психологами пошла на пользу «этим милым женщинам». Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь расположен в селе Норья Малопургинского района. Он был основан 4 января 1998 года. Его настоятельницей является игумения Зоя Абдрахманова. 

Согласно подсчетам издания «Idel.Реалии», на войне России против Украины погиб по меньшей мере 1 791 военнослужащий из Удмуртии.

7 марта представители «Единой России» в городе Полярные Зори Мурманской области поздравили матерей погибших участников войны с Международным женским днем и подарили им цветы и мясорубки. Многие пользователи тогда раскритиковали подарки.

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«Был заявлен ряд подарков бытовой техники. Мясорубка в стандартный набор не входила, но женщина ее попросила, и, конечно же,  ей не смогли отказать. Мы с большим уважением и пониманием в индивидуальном формате сопровождаем и оказываем всестороннюю поддержку всем семьям участников СВО», — заявил глава города Полярные Зори Максим Ченгаев.

По данным «Единой России», многие пользователи сейчас «стараются перевернуть» поздравление. Представители партии призвали «не поддерживать бесчеловечные и провокационные интерпретации». 

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