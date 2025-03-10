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Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с поступлением денег на карту

19:47 10.03.2025

Перевод на банковскую карту от незнакомого человека может быть началом атаки мошенников, предупредило управление МВД России по кибербезопасности в своем телеграм-канале. Ведомство объяснило, как правильно вернуть перевод, чтобы не нарушить закон и не стать жертвой мошенников.

Само сообщение о зачислении средств может быть поддельным, пишет киберполиция. Поэтому для начала нужно зайти в личный кабинет банка и проверить, что деньги от незнакомого человека действительно поступили.

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МВД советует сразу же сообщить о неизвестном переводе в банк, чтобы он провел проверку. Возвращать средства необходимо также только через свой банк. Любые разговоры и переписки с человеком, который случайно или намеренно перевел деньги, необходимо записывать.

Зачастую мошенники, которые сделали перевод, просят человека вернуть деньги по другим реквизитам. Полиция предупреждает, что так делать ни в коем случае нельзя, потому что после этого возможны два плохих сценария. Возможно, что после этого жертве начнут звонить другие злоумышленники, которые будут представляться силовиками и шантажировать уголовным делом за, например, финансирование терроризма.

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Во втором случае может оказаться, что мошенники изначально планировали использовать карту жертвы как «транзитную». Тогда жертва, сама того не зная, поможет переслать деньги между двумя чужими людьми.

Полицейские просят не тратить полученные чужие деньги, потому что это будет необоснованным обогащением. В таком случае потерявший деньги человек может потребовать вернуть эту сумму, а также, возможно, придется заплатить судебные издержки.

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