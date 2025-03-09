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Общество

Работавший с Навальным журналист рассказал о краже материалов расследования в отеле «личного дизайнера Путина»

16:58 09.03.2025

Журналист-расследователь Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь», что у него украли жесткий диск с материалами расследований в берлинском отеле Schlosshotel, который принадлежит Патрику Хельману.

По словам Грозева, он приехал на конференцию в Берлин в 2022 году. В отеле консьерж предложил журналисту забрать его чемодан, чтобы за ним присмотреть. Грозев отказался, но консьерж стал настаивать и «буквально дергать сумку из рук». В итоге Грозев отдал ему чемодан, но оставил у себя сумку с компьютером.

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Уже во время конференции журналисту назвали имя владельца отеля, который оказался «личным дизайнером» и близким другом Владимира Путина. Тогда Грозев решил немедленно уехать из отеля и попросил вернуть ему чемодан.

«И тогда оказалось, что консьерж не может найти мой чемодан. И это отняло примерно 20-25 минут — я ждал, пока они искали мою сумку, которую они только что взяли. Потом получил эту сумку и сразу побежал в аэропорт. В самолете решил проверить, что, возможно, отсутствует. Оказывается, что жесткий диск, в котором было много информации по нашим расследованиям, был украден», — рассказал журналист.

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После этого Грозев обратился в полицию, которая выяснила, что камеры видеонаблюдения в отеле были отключены, «что очень напоминало происходящее в Томске и Новосибирске во время отравления Алексея Навального» в 2020 году.

В 2016 году немецкий Tagesspiegel писал, что о Хельмане мало что известно, несмотря на то, что его имя ассоциируется с классическими мужскими костюмами. По данным издания, дизайнер добился успеха за пределами Берлина и в частности имел магазин в Сочи. В статье также сказано, что Владимир Путин носит сделанные им пальто и костюмы.

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