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Общество

Военный пожаловался на отбирающего зарплату командира и стал фигурантом уголовного дела

15:06 07.03.2025

Военнослужащий из Кемеровской области пожаловался в прокуратуру на командира и стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, в 2023 году 21-летний житель Кемеровской области по имени Дмитрий отправился на войну с Украиной в качестве водителя-механика. В январе 2025 года военного отправили в командировку в Ростовскую область.

Согласно информации «Осторожно, новости», командир Дмитрия сказал ему, что добился для него повышения и за это он теперь должен ему отдавать по 80 тысяч рублей ежемесячно. Сообщается, что в случае отказа военнослужащему пригрозили «обновлением».

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«Я изначально согласился, но потом военнослужащий стал позволять себе слишком много: он мог унижать меня, оскорблять и рукоприкладствовать. Нас также заставляли собирать продукты питания для военнослужащих», — рассказал мужчина в разговоре с «Осторожно, новости» . 

Дмитрий утверждает, что обратился с жалобой на действия командира в прокуратуру, однако, сам стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК). Отмечается, что военнослужащему вменили незаконное получение средств из части зарплаты, которую ему «повысил» командир. Сам офицер при этом не был привлечен к ответственности, пишет телеграм-канал. 

Мать военнослужащего рассказала «Осторожно, новости», что речь идет о командире с позывным «Алтай». По ее словам, офицер забирал более половины зарплаты ее сына, который находится под следствием в городе Новочеркасск. Сам мужчина заявил, что его хотят вернуть в бригаду, чтобы «замять эту историю». 

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В конце января в Тыве задержали военнослужащего, который, предположительно, избивал сослуживцев. До этого в соцсетях появились кадры, на которых в воинской части избивают контрактников, в том числе применяя дубинки и электрошокеры, перед отправкой их на войну. Сообщалось, что инцидент произошел 16 января в воинской части № 55115.

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