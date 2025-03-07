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Общество

Производители начали добавлять протеин в шоколад и снэки

19:54 07.03.2025

В мире растет популярность продуктов с высоким содержанием белка, и производители начали добавлять его даже в чипсы и шоколадные батончики. The Economist сообщает, в США протеин стал наиболее востребованным компонентом продуктов питания. В январе этого года запрос «высокопротеиновая диета» достиг пика своей популярности в поисковике Google.

По данным The Economist, белковые продукты становятся все более популярными. Например, растет спрос на жареный нут, сырные снэки и вяленую говядину. Также в молочных отделах стали чаще появляться скир (исландский кисломолочный продукт) и кефир, названия которых британское издание называет «труднопроизносимыми». А компания Mars начала производить шоколадные батончики с высоким содержанием белка.

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Эксперт французской молочной компании Danone Юрген Эссер считает, что стремление потреблять больше белка началось с молодежи, которая захотела выглядеть атлетичнее. Позднее этот тренд распространился и на пожилых людей, желающих как можно дольше сохранять свою форму.

Также интерес к белковым продуктам проявляют люди, использующие оземпик и его аналоги для снижения веса. Такие люди могут терять не только жировую, но и мышечную массу, что стимулирует их потреблять больше протеина.

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Опрос Hartman Group, на который ссылается издание, показал, что 2023 году 64 процента американцев хотели увеличить количество белка в дневном рационе. Протеин обогнал такие популярные компоненты, как клетчатка, цельные зерна и полезные жиры.

В Великобритании в 2024 году 40 процентов покупателей онлайн-супермаркета Ocado увеличили потребление белка. А фирма по исследованию рынка Kantar выяснила, что в британских магазинах продажи батончиков и порошков с протеином выросли в три раза по сравнению с 2021 годом.

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