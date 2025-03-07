В российских школах на пропагандистских уроках «Разговоры о важном» ученикам стали чаще рассказывать о Владимире Путине. С конца января его фамилию упоминают на каждом уроке, утверждает «Агентство».

Журналисты издания проанализировали «Разговоры о важном» и выяснили, что о Путине рассказывают не во всех классах одновременно. Так, на одном уроке его фамилия может упоминаться в методичке для старших классов, на следующем о нем расскажут ученикам средних классов, а на третьем уроке — о Путине услышат только в некоторых регионах.

Так, 3 февраля на уроке, который был посвящен бизнесу и технологическому предпринимательству, учащиеся 5 — 9 классов разбирали речь Путина, которую он произнес в декабре 2024 года на Конгрессе молодых ученых. А спустя неделю Путина вспоминали на уроке о значении Арктики для России, который проводился среди учеников с 5 по 11 классов.

Также о Путине расскажут и на ближайшем уроке, который пройдет 10 марта в 8-9 классах. Школьники узнают, что именно он дал старт нацпроекту «Демография». А Ученикам 10-11 классов процитируют выступление Путина на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, сделанное в октябре 2024 года.

В на пропагандистском уроке в конце января о Путине рассказали во всех классах. Ученикам начальной школы сообщили, что именно он объявил 2025-ый Годом защитника Отечества, а в средних классах показывали цитату Путина из выступления на заседании Госсовета 20 декабря 2024 года.

Женский протест парализовал целое государство Экономика страны замерла, мужчины растерялись, а общество осознало, что без женщин не обойтись Мир 11 минут чтения

При этом «Агентство» подчеркивает, что в первой половине учебного года Путина упоминали реже. Из 16 занятий, которые прошли с сентября по декабрь, о нем говорили лишь на шести.

Издание также напоминает, что «цитирование вождя во всех областях знаний и по большинству тем» является одной из примет культа личности, а также, что подобная практика была широко распространена в СССР.