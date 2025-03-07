Музыканты оказались в лидерах по числу самоубийств

Британский музыковед и социолог Джордж Масгрейв и американский специалист по профилактике самоубийств Дориан Ламис обнаружили, что музыканты входят в группу с высоким суицидальным риском. Исследование проводилось на основе данных о самоубийствах в Европе, США и Австралии, оно опубликовано в журнале Frontiers of Public Health.

Согласно данным о смертности в Англии, в 2011-2015 годах музыканты оказались на четвертом месте по числу суицидов после строителей, рабочих по отделке зданий и работников сельского хозяйства. В целом мужчины из сферы культура и спорта, к которой относятся и музыканты, совершают самоубийства на 20 процентов чаще, чем в среднем по Англии, а женщины — на 69 процентов.

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В США женщины творческих профессий в 2012, 2015 и 2021 годах совершали самоубийства чаще, чем представители всех остальных групп. А согласно исследованию о смертности в США в 2021 году, мужчины — музыканты, певцы и работники музыкальной индустрии — оказались на третьем месте по числу суицидов после лесозаготовителей и ученых в области сельского хозяйства и продовольствия.

Социолог Джордж Масгрейв назвал статистику самоубийств среди музыкантов «шокирующей» и отметил, что музыкальная индустрия небезопасна. «Ни одна другая отрасль не стала бы мириться с таким уровнем гибели людей, и мы тоже не должны. Отрасль должна навести порядок в своем доме, чтобы противостоять уровню смертности, который глубоко расстраивает и с которым необходимо бороться», — заявил Масгрейв The Guardian.

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По данным исследования, факторы риска для музыкантов — экономическая нестабильность, одиночество, повышенное внимание к ним в соцсетях, стресс от публичных выступлений и проблемы с психическим здоровьем, включая тревогу и депрессию.