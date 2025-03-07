Россиянам стали предлагать банковские карты Центральной Азии

Посредники нашли замену картам казахстанских банков, которые ужесточили их правила выдачи нерезидентам. Теперь россиянам предлагают удаленное оформление карт банков в Центральной Азии, пишут «Ведомости» со ссылкой на юристов и посредников.

Россияне активно оформляли казахстанские карты для оплаты зарубежных сервисов после введения санкций. В начале января власти Казахстана установили ограничение на срок действия банковских карт, которые выдают иностранцам — в 12 месяцев. Более того, появились требования к личному присутствию при оформлении платежной карты и наличию документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране.

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После введения ограничений четыре казахстанских банка — Halyk Bank, Евразийский банк, Нурбанк и дочерний банк ВТБ — приостановили выпуск карт для нерезидентов Казахстана. Kaspi позже заявил, что карты теперь выдает только гражданам ЕАЭС и другим иностранцам, имеющим вид на жительство в Казахстане. «Ведомости» пишут, что представители ВТБ (Казахстан) и Евразийского банка уже возобновили выпуск карт для нерезидентов.

Партнер консалтингового агентства Loio & Fin Валерия Панасенко рассказала изданию, что многие посредники начали искать альтернативные Казахстану направления. Наиболее популярными из них, по ее словам, стали Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

Речь идет о Международном банке Таджикистана и микрофинансовой компании «Хумо» из этой же страны. В Кыргызстане посредники предлагают карты банков «Компаньон», «Бакай» и DemirBank, а в Узбекистане — в Asia Alliance Bank, AloqaBank, Kapitalbank и Octobank, сказала Панасенко. На сайтах этих банков сказано, что в Таджикистане доступны карты международных платежных систем Visa и UnionPay, в Кыргызстане – Visa, а в Узбекистане – Visa, Mastercard и UnionPay.

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Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев утверждает, что в числе пользующихся спросом стран для открытия карт есть и Армения, Грузия, Турция, а у «людей с деньгами» – еще и ОАЭ.

Выпустить карту Visa в долларах США или евро сроком на пять лет в «Хумо» и Международном банке Таджикистана стоит 75 долларов, обслуживание составит 5 долларов в месяц, рассказал «Ведомостям» посредник, который ранее сотрудничал с казахстанским «Фридом банком». Его услуги оплачиваются отдельно — это стоит 15 тысяч рублей. Для оформления банковской карты необходимы сканы российского и заграничного паспортов, e-mail, номер мобильного телефона и адрес доставки.

В самих банках Таджикистана — Международном банке, Активбанке и «Алиф банке», в свою очередь, заявили, что открывают карты нерезидентам только в присутствии клиента и при наличии документа, подтверждающего право на пребывание в стране. Об этом же рассказали представители кыргызстанских DemirBank и «Компаньона».

