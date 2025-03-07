Цены на такси в России вырастут в эти выходные

Стоимость поездок на такси вечером 8 марта может вырасти на 10-20%. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе «Яндекс-такси». При этом там уточнили, что цена также будет зависеть от погоды и количества вышедших работать водителей.

«В последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси», — пояснили в пресс-службе.

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Там также рассказали, что заметный рост спроса на услуги такси как правило происходит уже днем 7 марта, когда кто-то уезжает с работы пораньше или наоборот отправляется в город. Пик спроса, по данным сервиса, обычно приходится на вечер 7 марта, когда одни горожане отправляются в магазины за подарками, а другие — возвращаются домой с корпоративов. В пресс-службе предположили, что спрос на услуги такси в это время будет до 20% выше, чем вечером в обычную пятницу.

8 марта число заказов такси как правило начинает расти с пяти часов вечера. В «Яндекс-такси» прогнозируют, что в этот день спрос будет примерно на 15% выше, чем бывает обычно в субботу. При этом в сервисе отметили, что обычно 9 марта не бывает утреннего пика заказов такси, поэтому быстро и недорого съездить за цветами можно рано утром в субботу.

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В конце февраля ТАСС писал, что из-за нехватки водителей, вызванной вступлением в силу новых нормативов аттестации таксистов, к началу марта цены на поездки в такси могут вырасти в два-три раза. В то же время в «Яндекс-такси» тогда заявляли, что не ждут дефицита водителей.