Популярную российскую блогерку Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму более чем в 120 миллионов рублей

Против популярной российской блогерки Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве уточнили, что Митрошина недоплатила в казну более 120 миллионов рублей. По версии следствия, Митрошина платила налоги по упрощенной схеме, которую можно применять лицам с доходом до 150 миллионов рублей в год. При этом, как утверждают в СК, доход блогерки от продажи образовательных курсов в 2020-2022 годах значительно превысил существующий лимит, в связи с чем Митрошина должна была перейти на общую схему налогообложения. Вместо этого, утверждает следствие, блогерка перечисляла деньги на счета аффилированных и подконтрольных ей ИП, чтобы обойти существующие нормы законодательства.

В телеграм-канале СК также опубликовали видео обыска по месту регистрации Митрошиной и у «иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению». На кадрах следователи ходят по квартире, в которой отсутствует мебель, штукатурка, а электрическая проводка и трубы лежат прямо на полу.

В инстаграме у Митрошиной более четырех миллионов подписчиков, а сама она живет в Дубае.

Ранее аналогичное дело о неуплате налогов силовики возбудили в отношении популярной российской фитнес-блогерки и основательницы косметического бренда Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, и ее мужа.

Источник: Следственный комитет России

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