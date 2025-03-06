В Приморье спасли покусанного собаками детеныша тюленя

Во Владивостоке спасли детеныша тюленя, которого покусали собаки. Его нашли на льдине. Об этом сообщает пресс-служба реабилитационного центра «Тюлень» в Приморье.

«Вот такого сердитого пузыря сняли с льдины у берега на Эгершельде (Владивосток). Покусан собаками в области головы и хвоста, раны не сегодняшние, частично закрывшиеся, понадобятся обработки, но это ничего», — сказано в телеграм-канале центра.

Специалисты центра добавили, что животное отправили на карантин, а на следующей неделе его планируют перевести в уличный вольер.

Ранее сообщалось, что в городе Флиссинген на юго-западе Нидерландов тюлень забрался в номер гостиницы Pier 7 и заснул. Его обнаружила постоялица отеля, которая вернулась с прогулки с собакой. Тогда специалистам Фонда защиты животных Зеландии и их коллегам из Команды по спасению морских животных удалось поймать тюленя и выпустить его на волю.

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«Он лежал очень тихо, как будто ему просто нужно было немного отдохнуть. Это было странное зрелище: гости немного нервно стояли снаружи, а внутри храпел совершенно расслабленный тюлень», — рассказал о случившемся сотрудник отеля.

Кроме того, в начале февраля этого года в Москве выставили на продажу трехмесячную львицу. В столичной прокуратуре тогда рассказали, что животное удалось забрать «в результате инсценированной покупки». При этом у продавца, просившего за львицу 260 тысяч рублей, не было никаких документов, подтверждающих, что он заполучил животное легально. Детеныша отправили в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды,