Большинство россиян не боятся одиночества

Примерно семь из десяти россиян не боятся одиночества, следует из опроса ВЦИОМ. 40 процентов респондентов считают, что одиноких людей в их городе или селе стало больше, а 21 процент — что одиноких стало меньше.

Если респонденты отвечали, что одиночество их пугает, то социологи уточняли у них, что именно пугает больше всего. На этот вопрос можно было дать несколько ответов. Пять процентов от общего числа опрошенных сказали, что их пугает, когда нельзя ни к кому обратиться. Столько же россиян боятся жить одни. Четыре процента ответили, что их пугает отсутствие или потеря близких, а три процента сказали, что боятся отсутствия общения.

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Большинство опрошенных — 38 процентов — считают, что человек одинок, если у него нет семьи и друзей. Примерно по 10 процентов считают одинокими людей без общения и пенсионеров.

Также у участников опроса узнали, насколько легко сейчас найти себе пару. Четверть россиян считает, что это легко, а 63 процента, что сложно или крайне сложно. Чаще всего поиск партнера считают легким люди, уже состоящие в браке. При этом 73 процента людей, не вступавших в брак, считают, что найти пару сложно.

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В 2021 году ВЦИОМ спрашивал у россиян, испытывают ли они одиночество. 23 процента участников опроса сказали, что за последние полгода-год чувствовали себя одинокими постоянно или периодически. При этом две трети россиян ответили, что никогда не испытывали это чувство в последнее время.

«Холод» обсуждал проблему одиночества с психологом Настасьей Соломиной. Она объяснила, как появляется это чувство, с чем его можно спутать и как с ним справляться.