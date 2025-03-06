Использующие приложения для знакомств женщины чаще прибегают к косметическим процедурам

Исследователи из университета Южной Австралии выяснили, что те женщины, которые пользуются дейтинг-приложениями, гораздо чаще прибегают к косметическим процедурам и редактируют свои фотографии, чем те, которые ими не пользуются. На исследование обратил внимание проект Female Founder.

«Визуальная природа приложений для знакомств, в которых приоритет отдается профилям с фотографиями, оказывает значительное давление на пользователей, заставляя их преподносить себя в идеализированном виде, который не является подлинным», — утверждает руководитель исследования Наоми Буркхардт.

Исследователи опросили 308 австралийских женщин в возрасте от 18 до 72 лет и выяснили, что почти половина из них пользовалась приложениями для знакомств в течение последних двух лет.

В работе говорится, что акцент на внешности, особенно в приложениях, основанных на свайпах, повлиял на то, что 20% женщин решили изменить свою внешность, в частности, с помощью дермальных филлеров и инъекций против морщин. Кроме того, пользовательницы приложений оказались более благосклонны к пластической хирургии.

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Исследователи добавили, что, помимо желания улучшить внешность, приложения для знакомств также могут быть причиной роста общей неудовлетворенности телом, расстройств пищевого поведения, тревожности и низкой самооценки среди женщин.

Отмечается, что в последние годы онлайн-знакомства становятся все более популярными. Исследователи ожидают, что эта тенденция сохранится: по прогнозам сайта знакомств eHarmony, к 2040 году более 70% отношений будут начинаться через интернет.