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Общество

ФСБ заявила о попытке Украины похитить данные российских подростков

13:15 06.03.2025

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о пресечении попытки украинских спецслужб похитить личные данные российских подростков. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Там уточнили, что личные данные молодых россиян якобы пыталось получить Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины, чтобы затем использовать их для вербовки.

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Как заявили в ЦОС ФСБ, украинские разведчики попытались получить неправомерный доступ к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

«Спецслужбы Украины осуществили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в военно-патриотическом диктанте. После чего они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области», — сообщили в ЦОС ФСБ. 

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В ФСБ также заявили, что внесенные изменения преследовали цель «сбора персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России».

Там пояснили, что речь идет о III Ежегодной всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант — 2024». В российской спецслужбе утверждают, что, благодаря своевременным контрразведывательным мерам, которые приняли ее сотрудники, «последствия операции ГУР МО Украины были локализованы».

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