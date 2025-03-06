Цены на цветы перед 8 Марта вырастут почти на треть

Аналитики прогнозируют рост средних цен на букеты цветов в России на неделе перед Международным женским днем. В день самого праздника цены наоборот снизятся, пишет РБК со ссылкой на прогноз сервиса моментальной оплаты Т-Pay.

Аналитики выяснили, что средняя стоимость букетов цветов в России на неделе с 1 по 7 марта вырастет на 28% по сравнению с предыдущей и составит 2761 рубль. Непосредственно в праздничный день стоимость букета снизится в среднем до 2636 рублей.

По данным T-Pay, перед 8 Марта цветы выгоднее покупать офлайн — средний чек составит 2230 рублей, тогда как в онлайн-магазинах он достигнет 3259 рублей. Аналитики отмечают, что по сравнению с 2024 годом цены на букеты в онлайне выросли в среднем на 27%, а в офлайне — на 25%.

По сравнению с первой неделей марта прошлого года средняя стоимость букета цветов увеличится на 10%, а в сравнении с показателем за весь 2024 год — на 39%.

Согласно прогнозам, самые высокие средние цены на букеты цветов будут в Москве — 3635 рублей (на 9% выше по сравнению с прошлым годом), в Новосибирске — 2803 рубля (рост на 12%) и в Ростове-на-Дону — 2724 рубля (самый высокий рост по сравнению с 2024 годом — на 14%).

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Значительный прирост также ожидается в Уфе (13%), Казани и Самаре (по 12%).

Самые дешевые букеты в праздничный день будут в Перми — 1897 рублей, Волгограде — 2070 рублей и Омске — 2014 рублей, говорят аналитики.

Анализ показывает, что спрос на букеты к 8 Марта в России снижается. В 2023 году число покупок букетов в праздник было в 11 раз выше, чем в другие мартовские дни, а в этом году ожидается рост только в 10 раз. Особенно заметен спад в офлайн-сегменте.