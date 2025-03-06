EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Цены на цветы перед 8 Марта вырастут почти на треть

10:59 06.03.2025

Аналитики прогнозируют рост средних цен на букеты цветов в России на неделе перед Международным женским днем. В день самого праздника цены наоборот снизятся, пишет РБК со ссылкой на прогноз сервиса моментальной оплаты Т-Pay.

Аналитики выяснили, что средняя стоимость букетов цветов в России на неделе с 1 по 7 марта вырастет на 28% по сравнению с предыдущей и составит 2761 рубль. Непосредственно в праздничный день стоимость букета снизится в среднем до 2636 рублей. 

Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе
Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе
Мне снилось, что дети закидывают меня стульями
Общество9 минут чтения

По данным T-Pay, перед 8 Марта цветы выгоднее покупать офлайн — средний чек составит 2230 рублей, тогда как в онлайн-магазинах он достигнет 3259 рублей. Аналитики отмечают, что по сравнению с 2024 годом цены на букеты в онлайне выросли в среднем на 27%, а в офлайне — на 25%.

По сравнению с первой неделей марта прошлого года средняя стоимость букета цветов увеличится на 10%, а в сравнении с показателем за весь 2024 год — на 39%.

Согласно прогнозам, самые высокие средние цены на букеты цветов будут в Москве — 3635 рублей (на 9% выше по сравнению с прошлым годом), в Новосибирске — 2803 рубля (рост на 12%) и в Ростове-на-Дону — 2724 рубля (самый высокий рост по сравнению с 2024 годом — на 14%). 

Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин
Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин
Они играли роль главы семьи и давали обет безбрачия. За нарушение клятвы им грозила смерть
Мир7 минут чтения

Значительный прирост также ожидается в Уфе (13%), Казани и Самаре (по 12%).

Самые дешевые букеты в праздничный день будут в Перми — 1897 рублей, Волгограде — 2070 рублей и Омске — 2014 рублей, говорят аналитики.

Анализ показывает, что спрос на букеты к 8 Марта в России снижается. В 2023 году число покупок букетов в праздник было в 11 раз выше, чем в другие мартовские дни, а в этом году ожидается рост только в 10 раз. Особенно заметен спад в офлайн-сегменте.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования