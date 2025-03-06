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Политика

СМИ: четверть мест в Госдуме нового созыва могут занять участники войны

14:25 06.03.2025

Кремль уже готовится к парламентским выборам в России, которые должны пройти осенью 2026 года. Новая Госдума задумывется как «послевоенная» и до четверти ее состава планируется набрать из участников войны в Украине. Об этом в своем телеграм-канале Faridaily пишет журналистка Фарида Рустамова, ссылаясь на действующих депутатов и источник, близкий к администрации президента.

По их словам, в новом составе Госдумы из 450 депутатов 100 могут оказаться ветеранами боевых действий в Украине. Рустамова отмечает, что ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что участники российского вторжения в Украину должны стать для России «настоящей элитой», а также распорядился привлекать военных для работы в органах власти. Среди прочего для обучения бывших участников войны работе на госслужбе администрация президента создала специальную программу – «Время героев».

Журналистка напоминает, что некоторые участники войны в Украине уже заняли высокие государственные должности в России. Так, например, командир батальона «Спарта» Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, а еще двое бывших военных — сенаторами.

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По словам одного из собеседников Рустамовой из числа действующих депутатов,  «избрание» участников войны депутатами в Госдуму – это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть. «[Назначить их] не в исполнительную власть, где деньги, не в ФПГ [финансово-промышленные группы], где реальные хозяева России, а в безвластную представительную власть», — пояснил он. При этом журналистка напоминает, что по российским законам депутаты и сенаторы приравнены к федеральным министрам —  им положены аналогичные зарплаты и соцгарантии.

По словам другого источника Рустамовой, выдвигаться кандидатами на выборах участники вторжения в Украину будут от партии «Единая Россия». Ранее близкий к ЕР политолог Дмитрий Орлов говорил, что эта партия станет «основной платформой» для выдвижения на выборы ветеранов и волонтеров, помогавших фронту, напоминает Рустамова.

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В то же время еще один собеседник журналистки,  близкий к руководству ЕР, отметил, что избрать в новую Госдуму 100 ветеранов войны будет сложно. Он пояснил, что выдвинуться кандидатами на выборах сможет и большее число участников войны, но но их избираемость будет зависеть от того, как власти их подготовят. Источник напомнил, что в 2024 году ветераны войны в Украине уже массово баллотировались в региональные заксобрания, но почти никто из них не смог избраться.

Еще одной проблемой с бывшими военными в составе Госдумы, по словам собеседников Рустамовой, остается вопрос их лояльности и управляемости. Один из источников журналистки, описывая интеллектуальные способности будущих депутатов из числа военных, постучал кулаком по столу, добавив, что с такими коллегами будет сложно найти общий язык профессиональным политикам и чиновникам.

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