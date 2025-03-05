Участникам войны в Украине захотели выдавать земельные участки на границе с НАТО

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили бесплатно выдавать участникам войны в Украине и семьям погибших военных землю в регионах, граничащих со странами-членами НАТО. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на первого заместителя главы фракции Олега Нилова и RusNews.

«Сам Бог велел предоставить бойцам и их семьям садовый участок с домом, чтобы после окончания “СВО” они могли строить, трудиться и отдыхать», — заявил Нилов. По его словам, там участники войны смогут заниматься «благодатным делом», развивать собственный бизнес и проходить «социальную реабилитацию на своем участке».

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Нилов утверждает, что таким образом российские власти смогут заселить пустующие регионы по аналогии с программой «Дальневосточный гектар», по которой с февраля 2017 года любой гражданин России может получить участок на Дальнем Востоке и затем оформить его в собственность.

«У нас огромные просторы нашей земли пустеют, нужно эту землю в том числе защищать. Посмотрите, какие тысячи километров границы с теперь уже членом НАТО Финляндией в Карелии, Ленинградской области, другие территории просто опустошены на многих тысячах, десятках тысяч километров», — отметил Нилов.

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Депутат добавил, что вместе с земельными участками участникам войны следует выдавать территории леса, который, как утверждает Нилов, «десятками миллионов пропадает, горит, куда-то исчезает».

Нилов также заявил, что это не первая подобная инициатива, которая вносится в Госдуму, однако ранее такие законопроекты не получали поддержки. В то же время, в 2022 году Владимир Путин порекомендовал властям Подмосковья, аннексированного Крыма и Севастополя бесплатно выдавать участки отличившимся участникам войны и семьям погибших. В 2024 году власти Крыма решили выдавать землю всем россиянам, подписавшим контракт с Минобороны на территории полуострова.