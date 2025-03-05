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Общество

Россияне просрочили выплаты по кредиткам на сотни миллиардов рублей

18:46 05.03.2025

В январе этого года общая сумма долгов россиян по кредитным картам, просроченных на 90 дней и более, составила 510 миллиардов рублей. По сравнению с январем прошлого года, сумма просроченных задолженностей выросла на 27%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

По данным издания, просрочка по платежам превысила сумму в 500 миллиардов рублей впервые. Сейчас она составляет 11,5% от общего карточного портфеля российских банков. Кроме того, как пишет Forbes количество просроченных выплат по кредитам оказалось максимальным в количественном выражении как минимум за последние два года.

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Генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин объяснил такие показатели значительным увеличением всего портфеля кредитных карт. В то же время, по его словам, нынешняя ситуация не представляет проблемы для банков, поскольку «данный рост может быть абсорбирован банковской системой».

При этом представители российских банков утверждают, что не фиксируют резкого увеличения просроченных задолженностей. «Мы не отмечаем резкого роста просрочки по кредитным картам. В ВТБ этот показатель пропорционален росту кредитного портфеля», — сообщила пресс-служба банка. 

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В ОТП Банке отметили, что уровень просрочки практически не изменился за прошлый год и остался «стабильно умеренным». По словам директора по развитию кредитных карт банка Сергея Ходинского, просроченные платежи по кредиткам не являются для банков чем-то необычным, поскольку отсутствие своевременной выплаты по кредиту за машину или по ипотеке может грозить человеку потерей имущества.

Эксперты утверждают, что в 2025 году рост просроченных задолженностей замедлится из-за предпринятых Центробанком мер по «охлаждению» необеспеченного потребительского кредитования.

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