Губернатора приняли за телефонного мошенника и отказались говорить с ним

Жительница Белгородской области отказалась говорить с позвонившим ей губернатором региона Вячеславом Гладковым, приняв его за телефонного мошенника. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

3 марта Гладков выслушал отчеты глав муниципалитетов о восстановлении жилья в Белгородской области, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Чтобы лично убедиться в качестве исполнения поручений, губернатор решил лично обзвонить некоторых жителей.

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По словам Гладкова, ему не удалось дозвониться до всех белгородцев, телефоны которых были указаны в списке. Он утверждает, что пытался поговорить с Сергеем Николаевичем из Белгорода, чтобы выяснить у него ход восстановления его квартиры на бульваре Юности. Трубку подняла женщина, Гладков представился и заявил, что он губернатор Белгородской области.

«Да вы что? Ну поздравляю вас, что вы губернатор Белгородской области. А я музыкант и слышу, что вы не Гладков, до свидания!» — ответила женщина на другом конце провода и бросила трубку.

В своем телеграм-канале Гладков заявил, что «считает правильным», когда люди сомнительно относятся к телефонным звонкам от незнакомцев и перепроверяют.

Члены семьи белгородца позже извинились перед губернатором за то, что с подозрением восприняли звонок, пишет телеграм-канал «Белгород №1». По информации канала, семья рассказала, что специалисты были в поврежденной квартире, составили документы и уже произвели выплату.

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Власти часто предупреждают россиян о мошенниках и просят не сообщать им свои личные данные и чувствительную информацию. Разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. сообщал, что телефонные мошенники стали включать в свои схемы обмана звонки якобы от сотрудников ФСБ и «повестки с Лубянки».

По оценке Сбербанка, в 2024 году ущерб от телефонного мошенничества в России составил не менее 295 миллиардов рублей. МВД сообщил, что в том году было зафиксировано 486 тысяч случаев онлайн-мошенничества.



