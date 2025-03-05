Жители подмосковного города рассказали о «реках говна»

По улицам подмосковного города Пушкино несколько месяцев течет содержимое канализационных стоков, а подвалы десятков многоквартирных домов затоплены отходами человеческой жизнедеятельности, сообщает RTVI. Как выяснил телеканал, авария на местной насосной станции произошла осенью прошлого года и с тех пор ответственность за потоки нечистот на улицах местная администрация и Водоканал перекладывают друг на друга.

Жители поселка Правдинский, который находится всего в семи километрах от Пушкино, рассказали журналисту телеканала, что канализация начала течь еще в ноябре 2024 года. Издание пишет, что по улицам плывут клочки использованной туалетной бумаги и фекалии, а повсюду стоит резкий запах канализации.

«У нас в подвалах вообще ужас творится, почти все говном затоплены», — рассказала одна из местных жительниц.

«Вон, там прям ручей говна льется мощный. Фу, блин. Фонтан целый», — сказала другая, показывая в сторону темного коридора в подвале, пишет канал.

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Местная жительница по имени Татьяна рассказала, что ранее к ним приезжал глава Пушкино Максим Красноцветов и даже спускался в затопленные подвалы. «Толку никакого. Поулыбался и уехал», — добавила ее соседка, пожелавшая сохранить анонимность.

«По улице канализация текла. Приехал Водоканал, отсосал жижу. Полчаса — и потекло опять. И так несколько месяцев. У нас не было ни дня, чтобы мы прошли до магазина спокойно, и нас не окатили этой говножижей», — поделилась сама Татьяна.

Местные жители опасаются прихода весны, особенно жители дома, перед которым образовалось огромное канализационное болото, пока еще скованное льдом.

Жительница города Пушкино Вера рассказала RTVI, что пока жители получают от властей только отписки. «У нас есть более 50 многоквартирных домов, в которых подвалы затоплены. Я про них знаю, потому что ко мне жители обращаются. Мы тут скоро экскурсии сможем водить по “достопримечательностям Пушкино”: вот загаженная КНС, вот затопленные фекалиями подвалы», — добавила местный депутат Ольга Привалова.

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Первое сообщение об аварии на канализационно-насосной станции (КНС) № 27, которая находится на балансе «Щелковского Водоканала», в телеграм-канале Красноцветова появилось только спустя два месяца после начала утечек — 23 января, отмечает RTVI. Тогда глава Пушкино назвал ситуацию критической и заявил, что организована круглосуточная работа по устранению аварии. Тогда же он заявил, что в тупик ситуацию завел «Щелковский водоканал».

В свою очередь, в Водоканале говорят, что за капитальный ремонт станции должна платить городская администрация, так как Водоканал платит властям за аренду труб, насосных станций и всего, что к ним относится.

«Мы по тарифу должны тратить 13 миллионов в год на ремонт и обслуживание сетей, которые арендуем. То есть это деньги на то, чтобы починить люки, какие-то протечки. В общем, на локальный ремонт. <…> В Пушкино мы часто выходим за рамки бюджета, потому что один насос может стоить 300 тысяч на самую маленькую кондиционно-насосную станцию. А с этими сетями меняем насосы чуть ли почти каждую неделю по две штуки, по три», — приводит слова представителей Водоканала MSK1.RU.

Издание со ссылкой на официальные документы также пишет, что КНС № 27 находится в критическом состоянии, а ее фактическая степень износа в 2022 году уже была 91%.