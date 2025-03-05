Ритмичная музыка может увеличивать производительность

Простая ритмичная музыка способна увеличить производительность, повысить концентрацию внимания и улучшить настроение, сообщает The Times со ссылкой на данные исследования ученых из университета Нью-Йорка и Стендфордского университета, США. Они измерили влияние на продуктивность поп и рок музыки, звуков офисного шума, мелодий для фокусирования и простой ритмичной музыки.
Ученые разделили людей на четыре группы, участники каждой из них слушали только один тип мелодий. Во время прослушивания им предлагалось решить «фланкерный тест». Суть этой задачи в поиске правильного направления стрелки на экране или листе бумаги, стрелка при этом окружена другими символами или стрелками, направленными в разные стороны.
Слушавшие простую ритмичную музыку справлялись с этим тестом в среднем на семь процентов лучше участников из других групп. При этом, как отмечает The Times, у них не снижалась точность ответов. Один из авторов исследования Пабло Риполлес также отметил, что в ходе работы ученые обнаружили связь между улучшением настроения во время прослушивания и скоростью, с которой участники давали правильные ответы.
Он также отметил, что это лишь первое исследование данного феномена, но высказал предположение, что такой тип музыки улучшает настроение и показатели работы, потому что одновременно является достаточно заводной и не вызывает негатива.
В простых ритмичных треках не было слов и резких изменений темпа мелодий, которые, по мнению исследователя, могут отвлекать от решения рабочих задач. Вместе это создает нужный эффект — стимулирует мозг и на работу, и на более позитивный настрой.