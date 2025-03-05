Ритмичная музыка может увеличивать производительность

Простая ритмичная музыка способна увеличить производительность, повысить концентрацию внимания и улучшить настроение, сообщает The Times со ссылкой на данные исследования ученых из университета Нью-Йорка и Стендфордского университета, США. Они измерили влияние на продуктивность поп и рок музыки, звуков офисного шума, мелодий для фокусирования и простой ритмичной музыки.

Ученые разделили людей на четыре группы, участники каждой из них слушали только один тип мелодий. Во время прослушивания им предлагалось решить «фланкерный тест». Суть этой задачи в поиске правильного направления стрелки на экране или листе бумаги, стрелка при этом окружена другими символами или стрелками, направленными в разные стороны.

Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду? Общество 11 минут чтения

Слушавшие простую ритмичную музыку справлялись с этим тестом в среднем на семь процентов лучше участников из других групп. При этом, как отмечает The Times, у них не снижалась точность ответов. Один из авторов исследования Пабло Риполлес также отметил, что в ходе работы ученые обнаружили связь между улучшением настроения во время прослушивания и скоростью, с которой участники давали правильные ответы.

От рук американского врача погибли сотни человек Он проводил лоботомию, превратив ее в шоу, сделал инвалидом сестру президента США, но спокойно вышел на пенсию Мир 11 минут чтения

Он также отметил, что это лишь первое исследование данного феномена, но высказал предположение, что такой тип музыки улучшает настроение и показатели работы, потому что одновременно является достаточно заводной и не вызывает негатива.

В простых ритмичных треках не было слов и резких изменений темпа мелодий, которые, по мнению исследователя, могут отвлекать от решения рабочих задач. Вместе это создает нужный эффект — стимулирует мозг и на работу, и на более позитивный настрой.