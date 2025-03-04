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Общество

Шахтеры пригрозили митингами из-за полугодовой невыплаты зарплаты

14:36 04.03.2025

Работники шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области анонсировали протестные собрания возле мэрии в городах Кемерово и Белово. Обращение шахтеров опубликовал телеграм-канал «Мое Белово», обратило внимание издание «7х7».

В письме говорится, что многие сотрудники шахты «Инская», несмотря на обещания руководства, не получают зарплату еще с сентября 2024 года. По словам шахтеров, все они продолжали работать вопреки «сложной экономической ситуации и санкциям». 

«Однако вместо того, чтобы снабжать население нашей страны качественным топливом, уголь массово вывозится за границу. В результате по всей Кемеровской области люди остались без доступного и качественного топлива, а мы – без честно заработанных денег», — говорится в обращении.

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«7х7» пишет, что в настоящее время шахта «Инская» закрыта, но сотрудники продолжали поддерживать ее в рабочем состоянии. 26 февраля шахтеры написали письмо властям, в котором заявили, что приостанавливают свою работу и потребовали погасить многомесячную задолженность по заработной плате. По данным телеграм-канала SREDA Kuzbass, который опубликовал письмо с подписями шахтеров, около ста работников написали заявления об увольнении с 1 марта. 

Еще в октябре 2024 года сотрудники «Инской» объявили голодовку, но прекратили ее, поверив обещаниям руководства о выплате зарплат. Задолженность по зарплатам тогда составляла больше 65 миллионов рублей.

Губернатор региона Илья Середюк тогда заявил, что сотрудникам шахты выплатят часть заработной платы в виде материальной помощи, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что на этой шахте с ноября 2024 года было уволено 287 сотрудников.

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По делу о задержке зарплат рабочим и злоупотреблении полномочий в ноябре 2024 года арестовали директора шахты Дениса Немыкина. Задержание происходило во время встречи рабочей группы по ситуации на шахте с участием губернатора Середюка.

«Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора региона отметил, что всего Кемеровской области приостановлена работа восьми угледобывающих предприятий. В них занят 591 человек, из которых 490 не получают зарплату уже несколько месяцев. Общая задолженность перед ними составляет 220 миллионов рублей.

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