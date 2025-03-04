EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянин выиграл более двухсот миллионов рублей в лотерее

13:28 04.03.2025

Житель Московской области купил лотерейный билет за 150 рублей на продуктовом рынке и выиграл более 285 миллионов в игре «Охота». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». 

Обладателем крупного выигрыша стал житель Подмосковья по имени Александр. Сообщается, что мужчина купил счастливый лотерейный билет в одной из розничных точек продаж «Столото», расположенной на рынке в городе Орехово-Зуево.

Муж 20 лет издевался надо мной
Муж 20 лет издевался надо мной
Он держал в страхе меня и детей, но я решила жить по-другому
Общество16 минут чтения

В компании рассказали, что многомиллионный суперприз в размере 285 280 449 рублей был разыгран 31 января 2025 года в тираже игры «Охота». Согласно правилам игры, главный трофей получает тот, кто угадает по четыре числа в каждом из двух полей билета. Победными для Александра стали 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 — во втором.

По данным «Столото», мужчина ранее приобрел электронный лотерейный билет этой же игры и выиграл 150 рублей. На эти деньги он снова решил попытать удачу и купил очередной лотерейный билет.

«Думал про себя: «Выиграю я или нет?» Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!» — поделился Александр.

Итоги премии «Оскар-2025» 
Итоги премии «Оскар-2025» 
Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды
Мир8 минут чтения

Дочь мужчины по имени Анастасия не сразу поверила в то, что ее отец выиграл такую крупную сумму, отметили в «Столото». Девушка предположила, что отцу «пришел спам». 

«Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла», — рассказала Анастасия.

Мужчина поделился, что часть выигранных средств он потратит на покупку автомобиля для дочери. Другую часть Александр намерен вложить в открытие собственного бизнеса, «чтобы обеспечить стабильное будущее для своих близких и приумножить выигранные средства». 

Ранее глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к жителю Сахалинской области, выигравшему миллиард рублей в лотерее «Столото», с требованием передать на войну с Украиной часть выигрыша или всю сумму. Организаторы лотереи уточнили РИА «Новости», что после уплаты налогов победитель получит около 781 миллиона рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования