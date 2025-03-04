Россиянин выиграл более двухсот миллионов рублей в лотерее

Житель Московской области купил лотерейный билет за 150 рублей на продуктовом рынке и выиграл более 285 миллионов в игре «Охота». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

Обладателем крупного выигрыша стал житель Подмосковья по имени Александр. Сообщается, что мужчина купил счастливый лотерейный билет в одной из розничных точек продаж «Столото», расположенной на рынке в городе Орехово-Зуево.

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В компании рассказали, что многомиллионный суперприз в размере 285 280 449 рублей был разыгран 31 января 2025 года в тираже игры «Охота». Согласно правилам игры, главный трофей получает тот, кто угадает по четыре числа в каждом из двух полей билета. Победными для Александра стали 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 — во втором.

По данным «Столото», мужчина ранее приобрел электронный лотерейный билет этой же игры и выиграл 150 рублей. На эти деньги он снова решил попытать удачу и купил очередной лотерейный билет.

«Думал про себя: «Выиграю я или нет?» Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!» — поделился Александр.

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Дочь мужчины по имени Анастасия не сразу поверила в то, что ее отец выиграл такую крупную сумму, отметили в «Столото». Девушка предположила, что отцу «пришел спам».

«Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла», — рассказала Анастасия.

Мужчина поделился, что часть выигранных средств он потратит на покупку автомобиля для дочери. Другую часть Александр намерен вложить в открытие собственного бизнеса, «чтобы обеспечить стабильное будущее для своих близких и приумножить выигранные средства».

Ранее глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к жителю Сахалинской области, выигравшему миллиард рублей в лотерее «Столото», с требованием передать на войну с Украиной часть выигрыша или всю сумму. Организаторы лотереи уточнили РИА «Новости», что после уплаты налогов победитель получит около 781 миллиона рублей.



