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Общество

Российский футбольный клуб потратил десятки миллионов рублей на взятки судьям

12:11 27.11.2024

Власти Самарской области проводят проверку деятельности местного футбольного клуба «Крылья Советов» на предмет коррупции. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два неназванных источника в областной администрации.

По их словам, проверка идет уже две недели. В частности, чиновники анализируют матчи с участием «Крыльев Советов» и судейство в них. Кроме того, изучаются возможные контакты клуба с представителями судей до и после игр.

Собеседники издания отметили, что правоохранительные органы к участию в расследовании пока не привлечены. «Силовики наблюдают за ситуацией», — сказал один из источников.

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Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, выступая на заседании комиссии госсовета по физической культуре и спорту, рассказал, что ему стало известно о масштабной коррупционной схеме, участником которой стал самарский футбольный клуб «Крылья Советов».

По словам губернатора, один из функционеров клуба, чье имя Федорищев не назвал, сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за взятки коррумпированным футбольным судьям.

Позже, отвечая на вопрос журналистов РБК, Федорищев сказал, что пока не обращался по этому поводу в правоохранительные органы, но доложил главе министерства спорта России Михаилу Дегтяреву.

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Представители Российского футбольного союза заявили изданию, что находятся в контакте с руководством Самарской области. Так, президент организации Александр Алаев призвал со всей серьезностью рассмотреть изложенные губернатором факты о коррупции в судейском корпусе.

В свою очередь, бывший директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов в разговоре с Матч ТВ призвал Федорищева раскрыть источник, сообщивший о коррупции в клубе. «Пусть Федорищев назовет фамилию человека, рассказавшего о 36 миллионах рублей», — потребовал Шикунов. «Может, ему кто‑то за рюмкой ляпнул», — предположил он.

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