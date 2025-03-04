СМИ: Путин по предложению Трампа выступит посредником в ядерных переговорах с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к России с просьбой быть посредником в общении с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа, и она согласились. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией, пожелавших сохранить анонимность.

По словам источников, Трамп передал эту заинтересованность непосредственно Владимиру Путину еще во время их телефонного разговора, который состоялся в феврале этого года. Отмечается, что несколько дней спустя, высокопоставленные чиновники из администрации Трампа обсудили этот же вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.

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По данным Bloomberg, ни одна сторона пока публично не отрицает и не подтверждает эту договоренность. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на запрос агентства заявил, что по мнению российской стороны, «США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров». Он добавил, что Москва «готова сделать все возможное, чтобы добиться этого».

На вопрос журналистов о том, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи ответил, что это «естественно» для государств высказывать свою готовность помочь.

«Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения, естественно, что страны будут предлагать помощь, если она потребуется», — заявил Багаи.

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В начале февраля Трамп заявил, что хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. «Я бы предпочел контролируемое мирное ядерное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать. Мы должны начать работу над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и ратифицировано», — написал он на своей странице в социальной сети Truth.

Bloomberg напомнил: в прошлом месяце Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Трампу нельзя доверять, поскольку в 2018 году, будучи президентом Штатов, он вышел из ядерного соглашения. По его словам, Иран не будет подвергаться запугиванию в ходе переговоров.

