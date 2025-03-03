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Общество

Врачи нашли способ возвращать контроль над телом пациентам с болезнью Паркинсона

16:20 03.03.2025

В берлинской больнице «Шарите» научились помогать пациентам с болезнью Паркинсона вернуть контроль над мышечными сокращениями, сообщает Der Spiegel со ссылкой на отзывы пациентов и слова врачей. Они вживляют в их мозг электроды и стимулятор в ключицу — вместе приборы воздействуют на нервную систему.

Журналисты отмечают, что этот метод нельзя назвать лечением болезни — при удалении электродов все приступы болезни возвращаются. Но даже так метод адаптивной глубокой стимуляции мозга помогает больным чувствовать себя увереннее в быту и избегать неловких ситуаций во время прогулок и поездок.

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Болезнь Паркинсона приводит к отмиранию клеток нервной системы, которые вырабатывают дофамин. Его недостаток приводит к постепенной утрате полного контроля за собственными движениями. Со временем человек начинает страдать от тремора, дрожи в конечностях, теряет возможность вставать и контролировать равновесие.

На начальном этапе болезни ее проявления удается контролировать с помощью лекарств, но само заболевание при этом продолжает прогрессировать. Дозировку приходится все время повышать, но со временем положительный эффект пропадает.

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С помощь электродов и стимулятора врачи «Шарите» помогают больным воздействовать на нервную систему напрямую. Клиенты больницы отметили, что это помогает им снова вернуться к нарезанию овощей, стать более подвижными и просто чувствовать себя увереннее. Одна из пациенток отметила, что ей приходится отключать систему во время посещения стоматолога — тогда все проявления болезни быстро возвращаются.

Журналисты отмечают, что метод глубокой стимуляции мозга в некоторых случаях применяется и для лечения психологических заболеваний, но отдельные позитивные кейсы пока не позволяют говорить о полной изученности полезности метода.

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