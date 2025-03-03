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Политика

В Европе возникли разногласия по поводу мирного плана Франции

15:14 03.03.2025

Европейские политики начали высказывать сомнения по поводу реалистичности мирного плана, который представил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Financial Times. Главная причина разногласий — пункт о заключении перемирия на месяц.

Ранее Макрон заявил, что в качестве первого этапа мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной Франция предложила сторонам воздержаться от продолжения атак на объекты энергетической инфраструктуры и любых воздушных и морских операций на один месяц. В интервью газете Le Figaro он упомянул, что это совместное предложение Франции и Великобритании, но Financial Times утверждает, что пункт о приостановке боевых действий в такой редакции с британскими политиками не согласован.

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Журналисты сообщают, что министр обороны Великобритании Люк Поллард предостерег от любых пауз в боевых действиях между Россией и Украиной. По мнению политика, такое решение позволит российским войскам перегруппироваться и подготовиться к новому вторжению, это беспокоит не только Великобританию, но и Украину.

Свои опасения по поводу мирного плана высказала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она считает, что Европа не может позволить установиться миру, «который не продлится долго». Президент Украины Владимир Зеленский не прокомментировал содержание плана напрямую, но отметил, что без гарантий безопасности не может быть надежного механизма контролировать режим прекращения огня. А без этого, по его мнению, невозможно и завершение войны.

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Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Великобритания также разрабатывает свой план, который затем будет согласован с США. Он не уточнил всех его условий, заметив лишь, что он будет содержать «европейский элемент гарантий безопасности».

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