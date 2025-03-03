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Политика

Франция и Великобритания раскрыли детали своего плана по Украине

07:51 03.03.2025

Франция и Великобритания разработали собственный план прекращения огня в Украине. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон рассказал в интервью газете Le Figaro.

По его словам, на первом этапе план предполагает заключение соглашения о «перемирии в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. Кроме того, Макрон вновь допустил размещение европейских миротворческих сил в Украине, но оговорился, что это станет возможным лишь после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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«В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель, а затем, после подписания мирного соглашения, развертывание [миротворческого контингента]», — сказал он.

Макрон добавил, что не верит в соглашение о прекращении огня, которое могло быть согласовано США и Россией. Президент Франции убежден, что Владимир Путин попытается унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации. «Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без каких-либо гарантий», — подчеркнул Макрон.

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Накануне о разработке вместе с Францией и Украиной собственного мирного плана говорил премьер-министр Великобритании Кит Стармер. Он отметил, что заключение прочного мира для Украины невозможно без сильной переговорной позиции, для которой, в свою очередь, необходимо обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. 

Разработать собственный план Великобритания решила после неудачных переговоров между президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, которые закончились публичной перепалкой и срывом подписания договора о редкоземельных металлах.

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