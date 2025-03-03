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Общество

Работодатели начали использовать психометрию вместо резюме

14:25 03.03.2025

Работодатели перестают доверять сведениям из резюме и сопроводительных писем из-за того, что большая их часть пишется с использованием ИИ, сообщает The Times. Из-за этого рекрутеры все больше полагаются на психометрические тесты при отборе кандидатов.

Опрошенные журналистами эксперты и представители различных компаний считают, что с появлением чат-ботов и специальных сайтов для составления резюме привычные методы отбора устарели — кандидаты могут подготовить сотни однотипных текстов за день. При этом отказываться от ИИ для поиска по ключевым словам работодатели не хотят.

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Психометрические тесты проводят, чтобы оценить личные качества человека, их форматы не стандартизированы и могут изменяться для каждого конкретного случая. The Times приводит примеры открытого опроса кандидатов об эмоциональной реакции фокус-группы после просмотра рекламы, а также подбора правильной комбинации к электронному замку. В первом случае рекрутеры получают информацию об интеллектуальном интеллекте человека, во втором — о психологической устойчивости, концентрации и обучаемости.

Итоговые результаты рекрутеры получают в виде диаграммы, где каждому из исследуемых параметров соответствует оценка, выраженная в баллах. Эксперт по поведению из Швеции Томас Эриксон подчеркнул, что такие тесты помогают исключить предвзятость при приеме на работу, но исключительно при автоматической обработке их результатов. Резюме же, по его мнению, всегда содержит ложь: «Вам нужно немного солгать, чтобы не отставать от всех других лжецов».

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Но ИИ-инструменты для первичного отбора заявок сами рекрутеры оставят — они не готовы оценивать личностные качества всех кандидатов с помощью новой системы. Но в таком случае резюме будут лишь «первым фильтром», а реальное содержание будет оцениваться без них.

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