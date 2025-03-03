EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Опрос: для большинства россиян участие Трампа в мирных переговорах значимее участия Зеленского

17:36 03.03.2025

Россияне считают, что мирные переговоры по Украине больше зависят от президента США Дональда Трампа, чем от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса агентства ExtremeScan, с которыми ознакомился «Холод». 

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Респондентов из России и Украины попросили оценить по шкале от одного до пяти, насколько «разрешение конфликта между Россией и Украиной» зависит от каждого из них, где один — совсем не зависит, а пять — полностью зависит. 

В результате среди участников опроса из России пять мировых лидеров получили следующие средние оценки: Владимир Путин — 4,8, Дональд Трамп — 4,3, Владимир Зеленский — 2.0, Си Цзиньпином — 3,3, Эммануэль Макрон — 1,9. 

В свою очередь, респонденты из Украины считают, что успех мирных переговоров в одинаковой степени зависит от Зеленского и Путина — они получили по 4 балла, Трамп набрал 3,7 балла, Си — 3,3, а Макрон — 3,5. 

«Дипломатическая катастрофа»
«Дипломатическая катастрофа»
Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
Мир7 минут чтения

В ходе этого же опроса выяснилось, что большинство респондентов из России и Украины не доверяют президенту США. Среди россиян таких оказалось 74%, а среди украинцев — 82%. 

В то же время в ExtremeScan отметили, что опрос общественного мнения в Украине проводили в тот момент, когда проходили «критические политические события», которые могли значительно повлиять на ответы респондентов. Особенно в агентстве отметили встречу Зеленского и Трампа в овальном кабинете, которая закончилась перепалкой двух лидеров. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования