Опрос: для большинства россиян участие Трампа в мирных переговорах значимее участия Зеленского

Россияне считают, что мирные переговоры по Украине больше зависят от президента США Дональда Трампа, чем от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса агентства ExtremeScan, с которыми ознакомился «Холод».

Дисклеймер Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Респондентов из России и Украины попросили оценить по шкале от одного до пяти, насколько «разрешение конфликта между Россией и Украиной» зависит от каждого из них, где один — совсем не зависит, а пять — полностью зависит.

В результате среди участников опроса из России пять мировых лидеров получили следующие средние оценки: Владимир Путин — 4,8, Дональд Трамп — 4,3, Владимир Зеленский — 2.0, Си Цзиньпином — 3,3, Эммануэль Макрон — 1,9.

В свою очередь, респонденты из Украины считают, что успех мирных переговоров в одинаковой степени зависит от Зеленского и Путина — они получили по 4 балла, Трамп набрал 3,7 балла, Си — 3,3, а Макрон — 3,5.

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В ходе этого же опроса выяснилось, что большинство респондентов из России и Украины не доверяют президенту США. Среди россиян таких оказалось 74%, а среди украинцев — 82%.

В то же время в ExtremeScan отметили, что опрос общественного мнения в Украине проводили в тот момент, когда проходили «критические политические события», которые могли значительно повлиять на ответы респондентов. Особенно в агентстве отметили встречу Зеленского и Трампа в овальном кабинете, которая закончилась перепалкой двух лидеров.