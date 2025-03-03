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Общество

Опрос: россияне и украинцы почти одинаково не доверяют Дональду Трампу

15:11 03.03.2025

Большинство украинцев и россиян не доверяют президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных агентством ExtremeScan среди жителей Украины и России, с которыми ознакомился «Холод». 

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Так, 82% опрошенных украинцев ответили, что не доверяют Трампу. С ними согласились 74% респондентов из России. При этом доверяют президенту США только 14% граждан Украины и 20% россиян.  

Большинство участников опроса из Украины также заявили, что не согласны с предложением Трампа обменять военную помощь США на редкоземельные металлы Украины. так ответили 59% респондентов. При этом 37% украинцев согласились с такой сделкой, а 4% затруднились ответить. 

Кроме того, 80% украинцев ответили, что не поддерживают проведение президентских выборов в стране во время военного положения и только 20% респондентов выступили за обратное. 

«Дипломатическая катастрофа»
«Дипломатическая катастрофа»
Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
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ExtremeScan подчеркивает, что на то время, когда проводились опросы в Украине, пришлись «критические политические события, которые могли значительно повлиять на общественное мнение». Особенно агентство выделяет встречу президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне, в ходе которой случилась перепалка двух лидеров. 

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