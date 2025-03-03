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Общество

Названы исчезающие из русского языка слова

10:04 03.03.2025

Аналитики сервиса «Туту» и компании Sidorin Lab выяснили, что за последний год в соцсетях появилось более 56 тысяч сообщений с регионализмами — словами, которые употребляются только в некоторых частях России. По их словам, чаще всего такие слова используют люди старше 60 лет, а молодежь — почти никогда или ради шутки. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого есть результаты исследования.

По данным аналитиков, реже всего в России употребляются слова «чирики» (тапки, Татарстан, 0,002%) и «чикануть» (совершить что-то быстро и решительно, Сибирь, 0,002%). Чуть чаще употребляются слова «демьянка» (баклажан, Астрахань, 0,004%), «катулька» (колбаса, свернутая кольцом, Ульяновская область, 0,01%) и «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, 0,01%).

Аналитики также изучили самые популярные регионализмы в соцсетях. В пример приводится слово «кочевряжиться» (капризничать, делать что-то с сопротивлением, Владимир, доля упоминаний 1,1%), которое молодые люди до 24 лет используют в мемах.

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Также согласно исследованию, в списке самых популярных регионализмов в соцсетях значатся «закатка» — домашние консервы, Крым (более 11 тысяч упоминаний, доля 20,0%); «сопка» — холм, Приморский и Хабаровский край (более 11 тысяч упоминаний, доля 19,7%), «поребрик» — бордюр, Санкт-Петербург (свыше 7,3 тысяч упоминаний, доля 13,1%), «темпер» — температура, Амурская область (более 4,8 тысяч упоминаний, доля 8,6%) и «вехотка» — мочалка, Иркутск (свыше 4,6 тысяч упоминаний, доля 8,3%).

Чуть реже встречаются слова «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород, 4,5%), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия, 3,2%), «строганина» (тонко нарезанная мороженая рыба или мясо, Сибирь, 2,5%) и «шишига» (лесное существо, похожее на домового или лешего, Вологодская область, 2,5%). Эти слова встречались в соцсетях чуть более тысячи раз, говорится в исследовании.

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Как отмечают аналитики, регионализмы чаще всего употребляли пользователи из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Большинство упоминаний таких слов исследователи зафиксировали в «Одноклассниках» (67%) и во «ВКонтакте» (32%).

В ноябре 2024 года эксперты портала «Грамота.ру» признали словом года «вайб» — эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо. В топ-3 сленговых слов также вошли термины «скуф» — прозвище мужчин с лишним весом, и «прилет».

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