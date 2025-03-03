Глыба льда упала на женщину с ребенком в Махачкале

Днем на севере Махачкалы с крыши многоэтажного дома сорвалась глыба льда и ударила женщину, несущую на руках ребенка, сообщило дагестанское управление Следственного комитета. Телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» опубликовал запись камеры наблюдения, на которой видно, как после падения большого куска льда прохожая оказывается на земле и роняет ребенка.

Позже «Нетипичная Махачкала» опубликовала вторую запись, с другой камеры наблюдения. На записи слышен звук удара глыбы по головам женщины и ребенка, а также обледенелому асфальту двора. Видно, что после падения женщина лежит неподвижно, а к ней подбегают на помощь два мужчины. Один из них берет на руки ребенка.

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Пострадавшие госпитализированы, им оказывают помощь, написал Следственный комитет. Следователи республиканского управления возбудили уголовное дело по признакам халатности (статья 293 УК). В СК собираются дать оценку действий «лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов».

Дагестанские коммунальные организации должны очистить крыши от сосулек, снега и наледи, иначе, «в случае наступления последствий», представителям этих организаций может грозить уголовная ответственность, сообщил СК.

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Телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» уточнил, что лед сорвался с крыши на улице Алибекова. Прибывшие по вызову медики установили, что у пострадавшей женщины — открытая черепно-мозговая травма, повреждены темя и затылок. Состояние женщины оценивается как тяжелое, но стабильное, сейчас она находится в Республиканской клинической больнице, сообщили авторы паблика.

В дагестанской прокуратуре подтвердили факт травмы и сообщили, что проверяют работу должностных лиц организаций ЖКХ.