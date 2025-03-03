Глыба льда упала на женщину с ребенком в Махачкале

Днем на севере Махачкалы с крыши многоэтажного дома сорвалась глыба льда и ударила женщину, несущую на руках ребенка, сообщило дагестанское управление Следственного комитета. Телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» опубликовал запись камеры наблюдения, на которой видно, как после падения большого куска льда прохожая оказывается на земле и роняет ребенка.
Позже «Нетипичная Махачкала» опубликовала вторую запись, с другой камеры наблюдения. На записи слышен звук удара глыбы по головам женщины и ребенка, а также обледенелому асфальту двора. Видно, что после падения женщина лежит неподвижно, а к ней подбегают на помощь два мужчины. Один из них берет на руки ребенка.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывают помощь, написал Следственный комитет. Следователи республиканского управления возбудили уголовное дело по признакам халатности (статья 293 УК). В СК собираются дать оценку действий «лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов».
Дагестанские коммунальные организации должны очистить крыши от сосулек, снега и наледи, иначе, «в случае наступления последствий», представителям этих организаций может грозить уголовная ответственность, сообщил СК.
Телеграм-канал «Нетипичная Махачкала» уточнил, что лед сорвался с крыши на улице Алибекова. Прибывшие по вызову медики установили, что у пострадавшей женщины — открытая черепно-мозговая травма, повреждены темя и затылок. Состояние женщины оценивается как тяжелое, но стабильное, сейчас она находится в Республиканской клинической больнице, сообщили авторы паблика.
В дагестанской прокуратуре подтвердили факт травмы и сообщили, что проверяют работу должностных лиц организаций ЖКХ.