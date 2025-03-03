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Общество

Фильм о Пушкине собрал в прокате более миллиарда рублей

12:36 03.03.2025

Российский фильм «Пророк. История Александра Пушкина» о жизни знаменитого русского поэта собрал в прокате более одного миллиарда рублей. Об этом говорят данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм вышел в прокат 14 февраля. Его показывают не только в России, но и за рубежом — в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Испании и странах Бенилюкса. Саундтрек фильма занял седьмое место в топ-10 альбомов сервиса Apple Music. За 16 дней его прослушали более пяти миллионов раз.

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По словам кинокритика Тимура Алиева, успех «Пророка» укладывается в сложившийся тренд на фильмы про классических писателей и их героев. 

«Можно вспомнить “Преступление и наказание”, “Онегина”, “Мастера и Маргариту”, последний тоже довольно солидную кассу собрал в российском прокате. Ну и, кажется, в будущем такие истории могут повторяться, потому что нас в ближайшие годы ждет как минимум две экранизации “Войны и мира” и других классических произведений, которые, я уверен, скоро появятся», — сказал критик в интервью радиостанции BFM.

При этом он отметил, что «Пророк» — «это не совсем байопик про писателя, а скорее блокбастерный мюзикл по мотивам его жизни».

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