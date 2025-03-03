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Общество

Россиянам предложили заблокировать доступ в интернет за буллинг и преследования

15:54 03.03.2025

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «интересным» предложение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой заблокировать пользователям доступ в интернет за буллинг и сталкинг. По словам Мизулиной, в России необходимо обновить действующее законодательство, которое «не дает возможности россиянам в полной мере получить защиту от травли и преследований в соцсетях». 

«Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам. Размах травли настолько большой, что нужно упрощать процедуру рассмотрения таких дел в суде и, может быть, действительно задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях», — написала она в своем телеграм-канале.

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Мизулина также заявила о необходимости ввести ответственность за распространение фото и видео в соцсетях без согласия человека, который на них изображен.

26 февраля Госдума одобрила доклад Татьяны Москальковой за 2024 год, в котором Правительству рекомендовано рассмотреть внесение изменений в законодательство для усиления мер против буллинга. Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, Москалькова предложила ввести административную ответственность за буллинг и сталкинг в соцсетях, рассматривая их в качестве мелкого хулиганства.

«Также пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети интернет или социальным сетям», — говорится в докладе.

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Адвокат Игорь Ким в беседе с «Известиями» отметил, что предложенные ограничения не дают серьезных гарантий в борьбе с кибербуллингом. По его словам, анонимность в интернете остается одной из ключевых проблем: всегда можно создать новый аккаунт, купить чужую страницу, зарегистрировать дополнительную SIM-карту или зайти в сеть с другого устройства.

Кроме того, как утверждает Ким, неясно, как именно будет классифицировано административное правонарушение. Если его приравняют к мелкому хулиганству, штраф в 500–1000 рублей вряд ли станет сдерживающим фактором, считает он. 

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