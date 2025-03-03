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Общество

AliExpress перестал продавать россиянам компьютерные детали

19:44 03.03.2025

Продавцы компьютерных деталей на AliExpress без предупреждения скрыли от покупателей из России некоторые свои товары. Это произошло еще 25 февраля, передает журнал Ferra.ru, обратило внимание The Moscow Times.

По данным Ferra.ru, речь идет об оперативной памяти DDR4 и DDR5, а также о твердотельных накопителях (SSD) формата M.2. Журнал отмечает, что о запрете стало известно благодаря ютуб-блогерам, которые делают обзоры на компьютерные детали. Первым на «теневой бан» обратил внимание Сергей Черный из Казани. 

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Позже журнал проверил эту информацию и убедился, что большинство модулей DDR4 и DDR5 и SSD формата M.2 стали недоступными для заказа из России. Ferra.ru опубликовал несколько скриншотов со страницы маркетплейса, на которых указано, либо что продавцы не отправляют свою продукцию в Россию, либо что ассортимент товаров значительно ограничен. При этом заказать модули памяти и накопители можно при выборе другой страны. 

В то же время Ferra.ru отмечает, что некоторые товары все же остались на маркетплейсе, но это либо устаревшие модели, либо товары, реализуемые продавцами-однодневками. «Вполне возможно, что магазины были представителями “фирменных” магазинов брендов, чтобы реализовать продукцию в обход ограничений», — пишет журнал.

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Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает наиболее вероятной причиной запрета давление или проверки со стороны США. По его мнению, власти страны могли провести ревизию, насколько соблюдаются ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования в Россию. Среди других причин Харитонов назвал трудности с оплатой и опасения китайских банков по поводу вторичных санкций со стороны США, нововведения в российском законодательстве, техническую ошибку и подготовку AliExpress к распродажам.

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