Водолаз погиб во время очистки Черного моря от мазута

В курортном поселке Джемете в Краснодарском крае погиб водолаз-спасатель первого класса Семен Луговой, который занимался сбором мазута, сообщает МЧС Краснодарского края. Ранее об этом сообщил местный блогер Юрий Озаровский, а также телеграм-каналы «Живая Кубань» и Baza. Это вторая известная смерть человека, связанная с работами по уборке мазута.

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Сегодня днем Озаровский опубликовал видео с сотрудниками МЧС и рассказал, что спасатели пытаются помочь одному из водолазов. Спустя полтора часа он сообщил, что медики и спасатели остаются на берегу и пытаются «откачать парня». Еще через час он показал, как спасатели накрывают, предположительно, тело человека тканью.

Baza сообщает, что мужчина совершал парный спуск во время работ по сбору мазута. «Живая Кубань» со ссылкой на местные паблики сообщает, что водолаз не смог самостоятельно подняться на поверхность после погружения, и его подняли из воды с помощью страховочного троса «без признаков жизни». Авторы публикации со ссылкой на очевидцев пишут, что мужчину пытались реанимировать в течение 40 минут.

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Месяц назад в Анапе после участия в работах по очистке пляжа умер 17-летний студент Александр Комин. Комин учился в Анапском индустриальном техникуме, который регулярно отчитывается об участии студентов в уборке мазута. Директор АИТ Евгения Пономарёва при этом утверждает, что сотрудники никогда не записывали в волонтеры несовершеннолетних.

Мать Александра Комина Елена Мамаева предоставила СМИ сообщения сотрудника техникума Сергея Савенко, который просил студентов, в том числе 17-летних, участвовать в уборке пляжей. Судя по голосовому сообщению, которое предоставила Мамаева, замен Савенко предлагал «бонусы» при закрытии долгов.