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Общество

В России зафиксировали рост цен на ветеринарные услуги

18:22 28.02.2025

В 2024 году россияне стали тратить на ветеринарные услуги на 16,4% больше, нежели годом ранее. В общей сумме они потратили почти 50 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование издания «Бизнес-секреты» и аналитического проекта T-Data.

В то же время «Ведомости» отмечают, что количество ветеринарных услуг в прошлом году выросло лишь на 2%. Таким образом, рост расходов связан не с более частыми походами к специалистам, а подорожанием их услуг. Авторы исследования, ссылаясь на данные Росстата, пишут, что стоимость осмотра животных выросла на 16,5%, а стоимость прививок — на 11,4%. При этом рост расходов на ветеринарию оказался выше официального уровня инфляции в 9,52%.

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Аналитики агентства BusinesStat утверждают, что рост цен в сфере ветеринарии связан с возникшим после начала полномасштабной войны в Украине дефицитом зарубежных лекарств и вакцин. Как пишут «Ведомости», с 1 сентября 2023 года поставщики должны получить специальный сертификат, чтобы экспортировать препараты в Россию. 

Кроме того, по словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, цены выросли как на зарубежные ветеринарные препараты, так и на российские. Это он объяснил введением обязательной маркировки с 1 октября 2024 года.

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Среди других факторов роста цен на ветеринарные услуги эксперты назвали увеличение зарплат специалистов, а также увеличение спроса в Москве и Петербурге на специфические услуги, в частности на сложную инвазивную хирургию, ортопедию, стоматологию и онкологию. Эту тенденцию, в свою очередь, связали с увеличением числа домашних животных и большей «осознанностью» их хозяев, которые стараются заботиться о здоровье питомцев.

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