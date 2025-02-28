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Общество

Тысячи предназначенных для темнокожих женщин косметических средств оказались опасными для здоровья

00:41 28.02.2025

Американские ученые провели анализ около четырех тысяч косметических средств, предназначенных для темнокожих женщин, и выяснили, что более трех тысяч из них опасны для здоровья: в них содержится как минимум один токсичный ингредиент. Об этом сообщает The Guardian.

Анализ основан на исследовании 2016 года, в котором были получены схожие результаты. Ученые подозревают, что химический состав таких продуктов, как выпрямители для волос и кремы для осветления кожи, вероятно, способствует повышению риска развития некоторых заболеваний у темнокожих женщин, включая рак матки и рак груди.

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По словам исследователей, они были разочарованы тем, что с 2016 года не произошло значительных изменений. При этом они отметили, что деятельность администрации Дональда Трампа может свести на нет тот небольшой прогресс, который был достигнут в вопросе снижения количества опасных для здоровья веществ.

«Косметическая промышленность продолжает подводить потребителей, не обеспечивая более безопасную продукцию. Никто не должен беспокоиться о том, что ежедневные процедуры по уходу за собой ставят здоровье под угрозу», — заявила Алекса Фридман, старший научный сотрудник и соавтор исследования Экологической рабочей группы.

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Исследовательница добавила, что результаты анализа выглядят особенно тревожными, если учесть, что женщины используют сразу несколько продуктов, каждый из которых может содержать любое количество химикатов. 

Среди использующихся в косметике токсинов, которые вызывают беспокойство ученых, оказались формальдегид, кваты, изотиазолинон, всевозможные ароматизаторы и другие. Некоторые из них были запрещены в Европе.

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