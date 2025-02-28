Трамп оценил перспективы мира в Украине

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме оценил перспективы мирного соглашения по Украине, передает NBC News.

По словам Трампа, его команда очень усердно работает, чтобы положить конец войне в Украине. «Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что дело продвигается довольно быстро», — сказал Трамп. Однако затем он добавил, что соглашение о прекращении войны будет достигнуто «довольно быстро или его не будет вообще».

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В пятницу 28 февраля Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как ожидается, во время этой встречи лидеры должны подписать соглашение по редкоземельным металлам и другим ресурсам.

Во время пресс-конференции Трампа также спросили по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором. Президент США ответил, что не может поверить в то, что он это говорил.

Трамп назвал Зеленского диктатором 19 февраля, опубликовав в принадлежащей ему социальной сети Truth Social следующий пост: «Он отказывается проводить выборы, у него очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть на Байдене «как на скрипке». Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны». Тогда же Трамп назвал президента Украины «умеренно успешным комиком».