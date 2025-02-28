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Общество

Студентки пожаловались на шантаж и домогательства со стороны преподавателя

12:22 28.02.2025

Студентки Забайкальского краевого училища культуры (ЗабКУК) пожаловались на своего 36-летнего преподавателя, который, по их словам, домогается девушек в стенах учебного заведения и за его пределами, а также требует провести с ним ночь и отправить интимные фото за хорошие оценки. Об этом пострадавшие рассказали порталу «Чита.ru». 

По данным портала, преподаватель, имя которого не называется, заведует отделением социально-культурной деятельности и обучает студентов режиссуре и актерскому мастерству. Отмечается, что в ЗабКУКе он преподает уже пять лет.

Портал пишет, что о домогательствах со стороны преподавателя знали его коллеги, директор училища, некоторые родители и даже краевой Минкульт. По словам одного из неназванных преподавателей, студенты «взбунтовалась» в конце 2024 года. Студентки рассказали учителям о произошедшем, однако те ответили, что все это «неподтвержденные факты».

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После этого, как сообщается, студентки стали массово отправлять преподавателям доказательства в виде переписок, фотографий и видео. На одном из скриншотов переписки, которая, как утверждается, велась между 17-летней студенткой и преподавателем, мужчина предлагает выпить, поехать с ним в гостиницу и отправить фото без трусиков. 

Собрав все скриншоты, преподаватели вместе со студентами обратились к директору училища Алексею Рюмкину. Он пообещал разобраться в ситуации и заверил, что преподаватель больше не будет работать в учебном заведении. Студентки также подали как минимум пять заявлений в Минкульт, в которых просили принять меры и признались, что им страшно находиться рядом с этим преподавателем. По данным портала, они опасаются несправедливого занижения оценок или даже более серьезных последствий.

В Минкультуры порталу ответили, что по этим фактам проводят проверку.

«Этот человек неоднократно проявлял ко мне интерес сексуального и романтического характера, что противоречит педагогической этике. Позволял себе отпускать пошлые шутки в мой адрес, просил у меня фотографии интимного характера и даже позволял себе трогать в стенах училища культуры мои интимные зоны и в открытую разглядывать их», — говорится в одной из жалоб.

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В другом письме говорится о том, что преподаватель «шантажирует студентов, спит с несовершеннолетними за хорошие оценки, домогается на парах». 

В разговоре с «Чита.ru» студентки рассказали, что преподаватель часто приходил в ночные клубы в компании своих бывших студентов. По их словам, вместе они танцевали, пили, а после куда-то уезжали. 

«Мы пошли с подружками в ночной клуб. И там оказался он, мы вообще не ожидали его там увидеть. У меня подружки за столиком сидели, я отошла. И тут он ко мне подошел, начал меня обнимать, гладить, трогать везде. Я говорю: «Уйдите, пожалуйста. Я тут с подружками сижу, идите к своей компании». Он сказал: «Все, хорошо, я тебя понял». Позже он опять подошел и говорит: «Ну дай себя потрогать, а я тебе хорошие оценки поставлю». Когда после этого я пришла к нему на пары, он как-то начал на меня подозрительно косо смотреть, подкалывать при всей группе. Как обиженный себя вел», — рассказала одна из собеседниц портала.

Накануне директор училища заявил порталу, что с 27 февраля этот преподаватель больше не работает в ЗабКУКе. Ситуацию с жалобами студенток он комментировать не стал, отмечает «Чита.ru».

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