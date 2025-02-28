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Общество

Один из главных ботов для «пробива» перестал работать после обысков у его команды

12:51 28.02.2025

В середине февраля силовики провели обыски у команды телеграм-бота «Глаз бога», через который можно купить слитые персональные данные россиян. Об этом «Медиазона» и журналист-расследователь Андрей Захаров узнали от своих источников на рынке данных. Журналисты отмечают, что сейчас телеграм-бот не работает. Создатель сервиса объясняет это «техническими работами».

«Всю команду бота действительно преследуют. До кого только могут дотянуться», — рассказал «Медиазоне» собеседник на рынке данных.

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Источник Андрея Захарова утверждает, что программист Евгений Антипов, который называет себя создателем «Глаза бога», уехал из России. Сам Антипов передал Захарову через своего представителя, что это не так. По его словам, у сервиса нет команды, он работает один, и у него обысков не было.

Как стало известно «Медиазоне», обыски прошли по делу о незаконном использовании персональных данных и создании сервисов для этого (статья 272.1 УК РФ). Издание утверждает, что это первый известный случай применения в России новой статьи, которая вступила в силу в ноябре прошлого года.

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Евгений Антипов в своем телеграм-канале попросил «прекратить панику» и сообщил, что он вместе с помощниками еще в прошлом году внес в сервис изменения в соответствии с новой статьей 272.1. «Полностью отказались от работы с источниками, которые содержат или могли содержать утечки данных, найденные на каналах и форумах. Мы также запретили поиск по детям в любых его проявлениях», — сообщил создатель «Глаза бога».

Нынешнюю приостановку работы Антипов объясняет тем, что источники и партнеры «меняют правила игры» и необходимо приспособиться к новым условиям.

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