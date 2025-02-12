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Общество

Сотни рыбаков унесло на льдине в Охотское море

08:27 12.02.2025

Около 300 рыбаков оказались на льдине, которая откололась и начала дрейфовать в Охотском море. Об этом в официальном телеграм-канале сообщило МЧС России. 

В ведомстве уточнили, что трещина во льду образовалась от села Мальки до устья реки Долинка. Как сообщается, она быстро достигла 10-метровой ширины, из-за чего многие рыбаки не успели выбраться со льда на берег.

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На место происшествия выехали шесть спасателей с четырьмя единицами техники. Также к участию в спасательной операции в Южно-Сахалинске готовится ведомственный вертолет Ми-8.

Позже в МЧС сообщили, что, кроме вертолета, в спасении рыбаков принимает участие судно на воздушной подушке «Хивус». При этом в ведомстве пожаловались, что некоторые унесенные на льдине в море рыбаки отказываются покидать ее и бросать свой улов. К 8:00 по московскому времени МЧС отчиталось о спасении в общей сложности 109 рыбаков, из них 44 были эвакуированы на вертолете, а еще 65 — с помощью плавсредств. 

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Телеграм-канал Shot опубликовал видео с места событий. На кадрах трещина во льду еще не превышает одного-двух метров в ширину и можно видеть рыбаков, перекидывающих через нее мешки со своим снаряжением и бегущих к берегу. Телеграм-канал пишет, что многие рыбаки не успели среагировать и остались на дрейфующей льдине вместе со своими автомобилями и снегоходами.

В феврале 2024 года на дрейфующей льдине, отколовшейся в районе села Стародубовское, оказались более 80 рыбаков. Льдину с ними унесло от берега более, чем на километр. В спасательной операции тогда также были задействованы лодки и вертолет.

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