Женщины считают гневливых мужчин менее умными

Женщины в гетеросексуальных парах ниже оценивают интеллектуальные способности партнеров, у которых высокий уровень склонности к гневу, выяснила группа психологов из Польши, Италии и Австралии. На исследование обратила внимание «Коса».

Исследователи отобрали 148 гетеросексуальных пар, в которых партнерам было от 18 до 80 лет. С помощью тестов ученые измерили у всех участников уровень гневливости и интеллекта. Каждого участника попросили субъективно оценить уровень интеллекта у себя и у партнера, а также степень удовлетворенности отношениями.

У нас полиаморные отношения, и мы живем втроем Я счастлива с мужем и парнем Общество 21 минута чтения

Ученые обнаружили, что женщины воспринимают более гневливых мужчин, как менее умных. Они подчеркивают, что этот эффект не зависит от объективных результатов теста на интеллект. При этом такую сильную корреляцию раздражительности и субъективной оценки интеллекта продемонстрировали только женщины.

Авторы исследования отметили, что более частое проявление гнева у мужчин связано с их неудовлетворенностью романтическими отношениями. И наоборот, менее склонные к проявлению гнева мужчины лучше оценивали свои отношения, даже когда женщины отвечали, что недовольны отношениями.

Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду? Общество 11 минут чтения

Исследователи подчеркнули, что их эксперимент касается только существующих пар и не рассматривает этап знакомства и оценки потенциальных партнеров. Также они отметили, что из разных признаков уровня сострадания выбрали только гнев, хотя связь интеллекта и эмоций в паре может быть более сложной. Тем не менее, уровень гнева и восприятие интеллекта, по мнению авторов, достаточно хорошо объясняют удовлетворенность отношениями.