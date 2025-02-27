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Общество

Женщины считают гневливых мужчин менее умными

18:44 27.02.2025

Женщины в гетеросексуальных парах ниже оценивают интеллектуальные способности партнеров, у которых высокий уровень склонности к гневу, выяснила группа психологов из Польши, Италии и Австралии. На исследование обратила внимание «Коса».

Исследователи отобрали 148 гетеросексуальных пар, в которых партнерам было от 18 до 80 лет. С помощью тестов ученые измерили у всех участников уровень гневливости и интеллекта. Каждого участника попросили субъективно оценить уровень интеллекта у себя и у партнера, а также степень удовлетворенности отношениями.

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Ученые обнаружили, что женщины воспринимают более гневливых мужчин, как менее умных. Они подчеркивают, что этот эффект не зависит от объективных результатов теста на интеллект. При этом такую сильную корреляцию раздражительности и субъективной оценки интеллекта продемонстрировали только женщины.

Авторы исследования отметили, что более частое проявление гнева у мужчин связано с их неудовлетворенностью романтическими отношениями. И наоборот, менее склонные к проявлению гнева мужчины лучше оценивали свои отношения, даже когда женщины отвечали, что недовольны отношениями.

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Исследователи подчеркнули, что их эксперимент касается только существующих пар и не рассматривает этап знакомства и оценки потенциальных партнеров. Также они отметили, что из разных признаков уровня сострадания выбрали только гнев, хотя связь интеллекта и эмоций в паре может быть более сложной. Тем не менее, уровень гнева и восприятие интеллекта, по мнению авторов, достаточно хорошо объясняют удовлетворенность отношениями.

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