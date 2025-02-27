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Политика

США пообещали не допустить становления России «младшим партнером» Китая

12:37 27.02.2025

США попытаются ослабить отношения Москвы и Пекина и не допустить становления России «младшим партнером» Китая. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. При этом он оговорился, что Вашингтон не намерен сеять рознь между двумя ядерными державами.

Говоря о России, Рубио сказал: «Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их отношения с китайцами». «Я также не думаю, что наличие Китая и России друг у друга на шее полезно для глобальной стабильности, поскольку они обе являются ядерными державами», — добавил американский госсекретарь.

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Как отмечает Bloomberg, многие аналитики расценили последние действия Трампа по сближению с Россией, как попытку ослабить связи между Москвой и Пекином. Эксперты назвали происходящее «обратный Никсон», имея в виду визит бывшего тогда президентом США Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году, в результате которого Пекин сблизился с Вашингтоном, а влияние Советского Союза на Китай заметно ослабло.

По словам Рубио, сохранение тесных связей между Москвой и Пекином может создать проблемы для США. Он отметил, что становление России «младшим партнером» Китая заставит США противостоять сразу двум ядерным державам.

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«Мы можем оказаться в ситуации, когда, даже захотев улучшить свои отношения с США, Россия не сможет этого сделать, потому что она станет полностью зависима от Китая, так как мы сами ее отрезали», — сказал Рубио, подчеркнув, что для США «лучшим результатом было бы иметь отношения» с Россией.

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