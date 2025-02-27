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Общество

Россияне назвали самые нежеланные для своих детей профессии

08:33 27.02.2025

Россияне рассказали, кем бы хотели видеть своих детей в будущем, а кем нет. Результаты соответствующего опроса, проведенного Группой Ренессанс Страхование и рекрутинговый портал hh.ру, публикует РБК.

Так, самой непопулярной среди родителей профессией, когда речь идет о будущем их детей, стал блогер. 28% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы их дети выбрали такой вид деятельности. Следующим в антирейтинге профессий для собственных детей идет автомеханик, его назвали 17% опрошенных. Еще 16% россиян не хотят, чтобы их дети стали воспитателями или нянями, 15% — высказались против актеров, а еще 13% не хотели бы, чтобы их дети становились агентами по недвижимости.

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В то же время в качестве профессий, которые родители желают выбрать своим детям, чаще всего называли IT-специалиста (31%), медработника (21%) или инженера (15%).

Авторы исследования отметили, что среди тех, кто видит будущее своих детей в IT, 39% — это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. В то же время каждый пятый опрошенный, выбравший для своих детей профессию инженера, принадлежал к возрастной группе от 35 до 44 лет.

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При этом медиками своих детей хотят видеть в основном респонденты в возрасте 34-35 лет (27%). Кроме того, авторы исследования отмечают, что медицинскую карьеру своим детям прочат как правило те, кто сам выбрал эту стезю. Так, среди желающих своим детям выбрать профессию врача больше половины сами работают в медицине. Еще 40% действующих медиков хотят, чтобы их дети пошли в IT.

Говоря о желаемом формате трудоустройства, 48% россиян сказали, что хотят, чтобы их дети были фрилансерами, то есть работали на себя. Еще 37% респондентов хотели бы, чтобы их дети работали в крупных частных и государственных компаниях — 37%.

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