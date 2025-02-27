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Общество

Школьницу принудили к браку и лишили связи с родственниками и друзьями

10:46 27.02.2025

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с принуждением к браку и ограничением свободы 16-летней жительницы Екатеринбурга. Дело находится на контроле у ведомства, сообщает информационный центр Следственного комитета. 

По данным следователей, в феврале прошлого года родители школьницы решили выдать ее замуж за 24-летнего мужчину, но она отказалась. Тогда родители избили свою дочь, а затем насильно привезли ее в дом мужчины и заставили с ним жить.

В новом доме школьницу ограничили в передвижении, общении с родственниками и знакомыми, а также запретили учиться и пользоваться средствами связи, сообщили в СК.

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Пострадавшая не хотела выходить замуж, а мечтала закончить школу и поступить в университет, рассказала ее подруга, имя которой не называется, региональному порталу E1.ru. По ее словам, школьница, узнав о планах родителей выдать ее замуж, сбежала из дома.

«Ей бесконечно звонили родители и пообещали, что помолвку расторгнут, а она сможет жить дальше и учиться. В итоге ее обманом вернули домой, там избили и заперли, пока она не смирится. Около недели она не появлялась в школе, а когда пришла, рассказала о случившемся классному руководителю», — поделилась подруга.

После этого в школу пришли сотрудники полиции по делам несовершеннолетних и провели с родителями «воспитательную беседу». Мать девочки утверждала, что та просто пыталась их «опозорить».

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По словам подруги школьницы, в сентябре 2024 году девочку насильно привезли в дом 24-летнего мужчины, а уже в ноябре 2024 года их неофициально поженили по традициям езидов. Подруги не общались полгода из-за запрета новых родственников школьницы. Когда девочку отпустили домой, она рассказала о произошедшем своим друзьям и те обратились за помощью к СМИ и в полицию.

По словам источника E1.ru среди силовиков, девочка дала показания, после чего ее отправили в социально-реабилитационный центр.

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